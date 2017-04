La température ambiante est de 25° à quelques instants du départ du Grand Prix de Russie, quatrième manche du championnat 2017 de F1.

Les deux Ferrari sont sur la première ligne, Vettel devant Raikkonen, et c’est quelque chose qui n’est pas habituel puisqu’il faut remonter jusqu’en 2008 pour voir ça. Les Mercedes sont sur la deuxième ligne.

Ils sont 19 à venir s’aligner sur la grille de départ puisque Fernando Alonso ne parvient pas à boucler son tour de mise en grille. Les 19 monoplaces sont relancées pour un nouveau tour de formation.

A l’extinction des feux, Valtteri Bottas prend un départ parfait et prend la tête de la course devant Vettel, Raikkonen et Hamilton. A l’arrière du peloton, Palmer et Grosjean s’accrochent et c’est l’abandon pur les deux.

Lance Stroll est parti en tête-à-queue, mais il peut poursuivre. La voiture de sécurité monte en piste, le temps de dégager la piste.

La course est relancée à l’entame du quatrième tour et le top 10 est le suivant : Bottas, Vettel, Raikkonen, Hamilton, Verstappen, Massa, Ricciardo, Perez, Ocon et Hulkenberg. Ricciardo n’ira pas beaucoup plus loin, car avec son frein arrière droit en feu, il doit rejoindre son stand pour abandonner.

En tête de la course, Valtteri Bottas a creusé un petit écart sur Sebastian Vettel qui a lui-même un petit avantage sur Kimi Raikkonen et Lewis Hamilton. Max Verstappen est déjà décroché.

Au 10e tour, l’avantage de Bottas sur Vettel est de 3 secondes et il y a le même écart entre les deux Ferrari. Hamilton essaye de se rapprocher de Raikkonen, mais sans vraiment devenir menaçant. Il faut dire que les dépassements sur le circuit e Sotchi sont du genre très difficiles.

Les pilotes se suivent les uns les autres avec des écarts variant généralement entre 2 et 5 secondes sans que personne ne soit en mesure d’attaquer un concurrent. C’est bien sûr valable pour les hommes de tête, mais aussi pour les autres à tous les niveaux du classement. A la télévision, il est pratiquement impossible pour le réalisateur de mettre deux voitures dans la même image…

Felipe Massa, Magnussen, Ericsson et Kvyat changent leurs pneus au 22e tour, Ocon et Stroll au 27e, Bottas, Perez au 28e, Raikkonen, Verstappen au 30e, Hamilton au 31e.

Vettel est toujours en piste avec ses gommes ultra tendres du départ et il est plus rapide que Bottas qui a chaussé de nouveaux pneus super tendres. Vettel rentre finalement au 35e tour, mais il remonte en piste derrière Bottas. Il faut dire que son arrêt à été un peu trop long à cause d’un souci à la roue avant gauche. Mais même sans ça, Bottas aurait conservé la tête de la course puisque l’écart est de plus de 4 secondes après cet arrêt…

En tête de la course, Bottas compte toujours un avantage de 3 secondes sur Vettel au 39e tour, mais il vient probablement de faire un plat sur son pneu avant gauche et cela ne va pas l’aider, c’est certain !

Sebastian Vettel revient en effet comme une fusée sur la Mercedes de Bottas et on voit enfin une Ferrari et une Mercedes dans la même image. Raikkonen est toujours très confortablement installé à la troisième place devant Hamilton que personne ne menace.

Au 42e tour, Vettel est sur le point d’entrer dans la zone DRS. Il est probable que Bottas doit souffrir de vibrations à cause du plat sur son pneu. Mais se rapprocher d’un concurrent sur le circuit de Sotchi est très difficile à cause des turbulences aérodynamiques.

Vettel sort l’attaque maximale durant les derniers tours et il parvient à se mettre dans la zone DRS à deux tours de l’arrivée. Dans le même temps, Bottas arrive dans du trafic. Mais Bottas résiste et remporte finalement la victoire. Massa a gêné Vettel dans le dernier tour et le champion allemand est en colère.

Vettel termine à la deuxième place devant Raikkonen. Suivent pour les points : Hamilton, Verstappen, Perez, Ocon, Hulkenberg Massa et Sainz.

S’il n’y avait pas eu le début de remontée de Vettel sur Bottas en fin de course, ce Grand Prix à proposé très peu de suspens puisque presque tout le monde a fait une course en solitaire. D’ailleurs, il y a eu très peu (aucun ?) de dépassements entre deux concurrents.