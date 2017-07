La température ambiante est de 29° au moment de donner le départ de qualification du Grand Prix d’Autriche, neuvième manche du championnat 2017 de F1.

Lewis Hamilton va probablement avoir son mot à dire pour la pole position, mais étant donné qu’il a droit à une pénalité de cinq places sur la grille de départ de demain, il sera forcément absent des deux premières lignes.

Q1 – 18 minutes

Les premiers pilotes s’élancent dès l’ouverture de la piste et c’est Kevin Magnussen qui signe le premier chrono de référence en 1’06"143.

Ils sont ensuite plusieurs à se relayer en tête du classement : Ricciardo (1’06"66), Vettel (1’05"585) et Hamilton (1’05"238 et 1’05"064). Personne ne pourra faire mieux.

A noter que Romain Grosjean est sorti de la piste sans rien toucher, mais c’est son équipier Kevin Magnussen qui a le plus souffert puisqu’il a cassé une suspension, probablement lors d’un passage viril sur un vibreur.

Les cinq pilotes éliminés sont : Ericsson, Wehrlein, Stroll, Massa, et Palmer.

Q2 – 15 minutes

Les pilotes se relancent, mais on a un doute sur la participation de Kevin Magnussen à cette deuxième phase puisque Haas doit remplacer la suspension cassé il y a quelques minutes seulement.

C’est Lewis Hamilton qui signe le premier chrono en 1’04"800, mais Valtteri Bottas fait mieux quelques instants plus tard en 1’04"640. Voilà qui doit faire mal à la concurrence ! Vettel et Raikkonen sont juste derrière et pas loin du tout.

Signalons toutefois que Lewis Hamilton a choisi d’utiliser les pneus super tendres alors que ses adversaires sont en ultra tendres. Hamilton aura donc une stratégie différente demain en course puisque les pneus utilisés en Q2 sont ceux qui seront sur les monoplaces demain au départ.

Les pilotes se relancent dans les derniers instants de cette Q2. Bottas améliore (1’04"316) son meilleur temps, mais le Finlandais est en pneus ultra tendres - comme Vettel - alors que Lewis Hamilton est en super tendres.

Les cinq pilotes éliminés sont : Magnussen, Kvyat, Vandoorne, Alonso et Hulkenberg.

Q3 – 12 minutes

Ils ne sont plus que 10, mais seuls 9 pilotes peuvent espérer signer la pole position puisque Lewis Hamilton sera privé de cet honneur à cause de sa pénalité.

Lewis Hamilton a chaussé des pneus ultra tendres pour cette Q3, mais à l’issue de leur première tentative, c’est Valtteri Bottas qui pointe en tête du classement (1’04"251). Suivent Vettel (1’04"293), Hamilton (1’04"424), Raikkonen, Ricciardo et Verstappen.

Les pilotes se relancent pour une deuxième tentative, mais Grosjean est à l’arrêt en piste dans le deuxième secteur et la bataille pour la pole position est terminée, d’autant plus que Verstappen sort dans le virage 8, sans rien toucher.

Valtteri Bottas est donc en pole position et Sebastian Vettel sera à côté de lui sur la première ligne.