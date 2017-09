Valtteri Bottas a, encore une fois, déçu son équipe Mercedes.

Le pilote finlandais utilisait les évolutions aérodynamiques de la W08, contrairement à Lewis Hamilton, qui ne les a pas appréciées. Mais il ne signe que le 5e temps, loin derrière la pole du Britannique.

"Nous avons fait un pas en avant par rapport à hier. Nous finissons cette journée avec des voitures complètement différentes, entre Lewis et moi. Cela semble fonctionner pour lui mais pas trop pour moi," dit-il, pour se justifier.

"Cela a été difficile pour moi cette année, à plusieurs reprises. Mais le pack aéro est bien différent et nous devons analyser pourquoi il n’a pas été meilleur."

Niki Lauda adresse déjà des critiques à son pilote.

"Pour moi c’est plus un problème de pilote que de voiture," lance-t-il.

"C’est un résultat fantastique grâce à Lewis, encore une fois. Lewis a encore sorti un tour dont il a le secret. Mais pour profiter des malheurs de Ferrari, il doit finir la course en tête et ensuite on verra où finit Vettel."

"Pour Valtteri, je suis sans mot. Je ne comprends pas ce qui ne va pas pour lui."