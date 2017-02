En marge de la présentation de la Mercedes W08, Valtteri Bottas a pu piloter la nouvelle flèche d’argent et en a profité pour établir ses objectifs précis pour ce qui sera sa première saison chez Mercedes, et surtout sa première saison hors de l’équipe Williams dans laquelle il avait fait ses débuts, ce qui était également le parcours de Nico Rosberg quand il a rejoint l’équipe en 2010.

"Je suis prêt à gagner aujourd’hui" déclare le Finlandais. "J’espère que la voiture sera bonne et que je pourrai viser ce résultat au plus tôt. L’équipe est dans une situation différente que lorsque Nico est arrivé".

"Elle a énormément grandi depuis et nous espérons qu’elle va continuer. Je sais que ces quatre années chez Williams, à me battre à plusieurs reprises pour le podium dans une bonne voiture, me permettront d’être prêt à signer des pole positions et des victoires".

Il sera confronté chez Mercedes à un triple champion du monde en la personne de Lewis Hamilton mais reconnaît ne pas avoir établi de plan pour battre l’Anglais, comme a fini par faire Rosberg avant lui.

"Ce sera un grand défi de lutter contre Lewis, qui sera mon équipier. Il est évident que ce n’est pas simple de le battre, c’est un grand pilote et il est triple champion du monde. Je n’ai pas de plan ou autre, je veux juste continuer à travailler comme je l’ai toujours fait afin de progresser chaque jour. J’ai beaucoup à apprendre mais j’ai un bon pressentiment pour cette saison, je ferai de mon mieux et je crois en mon niveau" conclut-il.