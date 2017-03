En 77 départs en Formule 1 – tous pris à bord d’une Williams – Valtteri Bottas n’a jamais eu l’occasion de gagner un Grand Prix. Or, cette année, chez Mercedes, le Finlandais a une occasion unique de débloquer son compteur. Encore faudra-t-il résister à la fameuse pression du premier succès en F1… Mais le pilote de 27 ans se dit plus excité qu’intimidé par une perspective qui ne vire pas à l’obsession.

« J’ai vraiment très faim de victoires. Mais j’essaie de ne pas en faire tout un plat, et de ne pas avoir plus de pression pour cette raison. Je sais, de mon expérience en formules junior, ce que je peux faire. J’y ai gagné beaucoup de courses. »

« Mais c’est la Formule 1, et tout est à un autre niveau, c’est extrêmement difficile. Nous devons y aller jour par jour, course par course. De toute évidence, le but, c’est de gagner cette année. Mais il est encore tôt, nous en sommes seulement aux essais. Nous devons garder les pieds sur terre, travailler dur, et nous réaliserons bientôt si c’est possible. »

« Je veux performer dès la première course, parce que chaque course est importante. Nous devons immédiatement marquer des points. »

« Je veux rapidement répondre aux attentes de l’équipe. C’est mon objectif, et c’est pourquoi je travaille vraiment dur depuis la mi-janvier. »

Valtteri Bottas est d’ores et déjà parti du bon pied en signant le temps le plus rapide des essais de Barcelone jusqu’à présent. « Ce furent des jours précieux dans la voiture », a d’ailleurs simplement commenté à ce sujet l’ancien pilote Williams.