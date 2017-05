Valtteri Bottas a fait son mea culpa à Monaco, concernant l’accrochage au départ du Grand Prix précédent, en Espagne.

Lors du départ, le pilote Mercedes a freiné un peu trop tard, percutant Kimi Raikkonen dans le 1er virage, lui-même envoyé en conséquence sur Max Verstappen. Les deux pilotes ont été éliminés alors que Bottas a pu poursuivre sa route.

"C’est vrai, j’aurais pu faire un meilleur boulot lors du départ," admet-il dans le paddock de la Principauté.

"Au virage n°1, j’ai perdu mon repère pour le freinage en étant si proche de Vettel. Je n’ai pas bien analysé la situation. J’ai commencé par freiner un peu trop tôt, j’ai relâché les freins et Kimi y a vu une chance, par l’extérieur, de se faufiler. Mais je n’avais plus assez d’espace à l’intérieur. Tout cela est assez malchanceux au final."

"Faire passer trois voitures de front à cet endroit peut être difficile, c’est pour ça que je pense vraiment que c’est un incident de course. J’aurais pu freiner plus tard et cela ne serait probablement pas arrivé. Mais c’est arrivé. La course ne s’est pas jouée là pour moi, mais pour eux oui."

Les commissaires de la FIA ont été d’accord avec le Finlandais sur le coup et ont classé l’incident sans suite. Verstappen pense lui aussi que la situation n’est que le fruit de la malchance.

"Valtteri a freiné un peu trop tôt, c’est vrai, et il a donc tenté de conserver un peu plus son élan. Mais il a touché Kimi et Kimi m’a touché. Je n’étais qu’un passager dans cette situation, un pilote qui a suivi la ligne de Kimi et ensuite la Ferrari est allée sur moi. Je me suis vraiment demandé sur le coup ce qui s’est passé. Mais le ralenti a montré que tout cela était malchanceux. Autant pour moi que pour Kimi."

Affaire classée donc avant ce Grand Prix de Monaco !