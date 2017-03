Le défi est immense pour Valtteri Bottas : le Finlandais sera confronté cette saison au triple champion du monde Lewis Hamilton chez Mercedes, alors même qu’il n’a jamais gagné un Grand Prix de sa carrière (pour rappel, Lewis Hamilton a remporté 53 des 188 courses qu’il a disputées).

« Ce sera une année difficile face à Lewis » admet bien volontiers l’ancien pilote Williams. « Il est un pilote formidable et un champion. Et je n’ai jamais gagné de course donc en théorie l’avantage est pour lui. Mais je sais de quoi je suis capable dans une voiture qui peut jouer la victoire. »

Valtteri Bottas sait qu’il est attendu au tournant par Mercedes. Même si personne ne lui reprochera de ne pas battre à plates coutures son coéquipier, le contrat du Finlandais expire à la fin de la saison 2017. Mercedes souhaite ainsi se réserver des opportunités pour 2018 (Fernando Alonso et Sebastian Vettel seraient des cibles privilégiées). Mais Bottas ne perçoit-il pas ce contrat d’une seule saison comme un manque de confiance ? Point du tout : le Finlandais veut rester reconnaissant…

« Je sais que c’est une opportunité spéciale et j’ai beaucoup de choses à prouver pour assurer mon baquet sur le long terme. C’est ainsi que cela fonctionne. Je suis d’accord avec ça. C’est une immense opportunité pour moi cette saison, pour faire mes preuves. Je suis seulement là pour gagner, c’est la seule chose. »

Valtteri Bottas devra s’appuyer sur les bons conseils de son coéquipier pour progresser, mais Lewis Hamilton lui a fait savoir qu’il était contre le partage de données dans l’écurie… Aujourd’hui, le Finlandais assure que l’Anglais est rentré dans le droit chemin.

« Nous sommes tous les deux enclins au partage des données. Il n’y a pas de problème avec cela. Nous sommes tous les deux très ouverts, des deux côtés. Nos réunions ont été très productives. »