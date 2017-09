Valtteri Bottas a révélé qu’il avait commencé à souffrir de problèmes de vision en fin de Grand Prix, à Singapour.

Le Finlandais avait signalé à son équipe que sa bouteille de boisson ne fonctionnait pas à bord de sa Mercedes dès le départ. Il n’a donc pas pu s’hydrater lors de la course qui a duré un peu plus de 2 heures, alors qu’il faisait encore près de 30°C dans l’air et plus de 50°C dans les cockpits.

La déshydratation a un impact direct sur le fonctionnement du cerveau et de la vision, ce sont des signes d’alerte pour le corps humain que de l’eau est nécessaire rapidement.

"Maintenant je me sens bien. C’est juste à la fin de la course que j’ai pu sentir que ma vision n’était plus aussi claire qu’elle aurait dû l’être."

Bottas n’a pas songé à l’abandon.

"Vous savez que les humains peuvent faire des choses extraordinaires tant qu’ils n’abandonnent pas."

Il faut dire que le Finlandais a signé un podium important pour son objectif : battre Vettel pour la 2e place au championnat.