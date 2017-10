Valtteri Bottas a vécu un très bon début de saison avec deux pole positions et deux victoires. A la surprise générale, le Finlandais ne pointait qu’à 19 points de Lewis Hamilton à la pause estivale. Depuis, le Britannique a remporté cinq des six courses et terminé deuxième en Malaisie, portant l’écart avec Bottas à 139 points !

Ce dernier reconnaît que Lewis Hamilton "a été très bon toute l’année, mais surtout après la pause estivale. Il arrive sans arrêt à tirer le maximum de la voiture. Il réussit à la régler parfaitement sur chaque circuit, dans toutes les conditions et c’est la conséquence de l’expérience mais aussi d’un travail acharné. Il mérite tout le crédit pour ses résultats".

Pour ne rien arranger à sa forme du moment, Bottas a rencontré des difficultés à mesure que son équipier retrouvait confiance, mais aussi à mesure que la W08 se montrait redoutable face à ses rivales.

"Il y a eu des courses où j’ai été plus en difficulté que d’autres. Certaines ont été assez positives. Je pense qu’il y a eu beaucoup de choses positives à tirer de la dernière course même si le résultat était très loin d’être idéal. Tout est une question de détail, certaines choses dépendent du style de pilotage, d’autres des réglages, et j’apprends tout le temps. Cela me donne confiance de pouvoir atteindre un meilleur niveau avant la fin de saison".