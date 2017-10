Valtteri Bottas a fini à 36 secondes de son coéquipier Lewis Hamilton en Malaisie. Chez Mercedes, on commence à s’inquiéter publiquement de la baisse de régime du Finlandais. L’ancien pilote Williams reconnaît lui-même que ses dernières sorties n’ont pas été au niveau attendu.

« Je ne cherche qu’à atteindre mes objectifs et performer. Je ne l’ai pas fait récemment et c’est pourquoi mon ressenti n’est pas si positif, comme je l’ai dit à la fin de la course. »

« Les compromis, que nous avions dû faire sur certains circuits, ont rendu notre voiture difficile à conduire » explique-t-il à Suzuka.

« Lewis a pu extraire un peu plus de performance parfois avec un réglage plus délicat. Le style de pilotage fait la différence et parfois vous avez besoin d’un mauvais week-end pour apprendre. Ce ne sont pas des problèmes massifs, juste des petites choses – mais les petites choses comptent. »

« Changer votre style de pilotage peut être un défi, donc mon pilotage n’était pas si naturel parfois, mais je vois le positif, parce que grâce à toutes ces difficultés, nous pouvons apprendre beaucoup de choses. »

« Après la course à Sepang, j’avais beaucoup de questions, et nous avons obtenu beaucoup de réponses. Nous essayons de travailler sur les détails avec mes ingénieurs, donc c’est positif de voir que j’ai énormément appris. »

Valtteri Bottas ne craint pas que ses performances soient directement comparées à celles de son triple champion du monde de coéquipier.

« Peu importe ce que les gens disent en public. Je le sais, comme je l’ai dit auparavant, j’ai mes propres objectifs, et si je ne les atteins pas, si j’en suis loin, alors je ne suis pas heureux et c’est délicat. Je suis toujours très honnête avec moi-même. Si je peux me regarder dans le miroir pour essayer d’améliorer quelque chose, alors normalement, je le ferai d’une manière ou d’une autre. »