Les débuts de Valtteri Bottas chez Mercedes ont souffert de la comparaison avec son coéquipier, Lewis Hamilton.

Mercredi dernier, Niki Lauda mettait en relief la différence de vitesse entre les deux pilotes : le triple champion du monde était 2 à 3 dixièmes de secondes plus rapide que le Finlandais sur des tours de qualification. Cependant le directeur non-exécutif de Mercedes a aussi laissé entendre qu´il était satisfait de la prestation de son nouveau pilote.

Bottas n´a pas directement réagi aux déclarations de Lauda, mais a expliqué aux médias que Hamilton et lui ont « effectué un programme totalement différent » tout en reconnaissant qu´il y a eu des occasions où l´on pouvait « se comparer directement, ce qui est très précieux et intéressant. »

Des comparaisons que le pilote de 27 ans a qualifiées de « jusqu´à maintenant assez serrées », même s´il a en même temps tenu à relativiser : « ce ne sont que des tests. Je ne suis pas sûr que l´un de nous deux ait effectué un vrai tour digne d´une Q3. »

Le nouveau pilote Mercedes semble satisfait de ces deux semaines et a même constaté une évolution.

« De ce que j´ai pu voir, je fais de bons progrès. La journée d´hier s´est passée bien mieux que le premier jour de test. Il me faut juste continuer à travailler ainsi et alors cela va marcher. »

Lauda avait évoqué le fait que Bottas était loin d´avoir l´expérience de son prédécesseur, Nico Rosberg, et qu´il n´avait pas trop de temps devant lui pour rattraper son retard et livrer de bonnes performances. Bottas pense de son côté qu´il se sent de mieux en mieux dans la voiture.

« J´ai parcouru tellement de distance équivalant à celle effectuée lors d´une course, j´ai fait aussi des relais courts, j´ai essayé différentes quantités de carburant – et j´ai essayé à chaque fois, sur un tour, d´extraire le maximum de la voiture. Je crois qu´il n´y a pas un seul domaine où j´ai de grosses difficultés. Il s´agit en premier lieu de plus rouler et d´accumuler de l´expérience. »

« Je me suis senti beaucoup mieux dans la voiture lors des deux derniers jours. La semaine dernière j´ai eu un début un peu chaotique. A présent, cela va mieux. C´est agréable de ressentir les progrès avec la voiture et l´équilibre de cette dernière – et aussi de voir cela se retranscrire sur les temps au tour. »

Bottas doit s´adapter à beaucoup de nouveautés en un temps restreint. Un nouveau coéquipier, une nouvelle équipe, un nouvel environnement, mais également une nouvelle voiture, qui n´est pas comparable à la Williams qu´il a piloté ces dernières années, et cela, pas à cause des nouvelles règles de 2017, mais parce que les caractéristiques de la Mercedes sont complètement différentes.

« Il faut que j´adapte mon style de conduite. La ligne idéale sur la piste est un peu différente avec la philosophie de notre voiture. Je dois aussi revoir ma technique de pilotage. Ce n´est pas seulement une toute autre voiture parce qu´elle a plus d´adhérence, mais aussi parce qu´elle a son propre caractère mécanique. S´y adapter afin d´en tirer le maximum dure toujours un peu. Mais j´ai déjà beaucoup appris entre le premier et le dernier jour de tests – et je vais en extraire encore plus. »

Dans tous les cas, le Finlandais est très impressionné par le professionnalisme de Mercedes, qui n´est en rien comparable à celui de Williams, son ancienne équipe.

« Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, c´est immédiatement travaillé à tambour battant à Brackley et sur la piste. La manière de travailler de l’équipe a été très impressionnante. Ce qui m´a le plus impressionné, c´est le niveau nettement supérieur des idées techniques et la capacité à réagir aux problèmes. Pour moi, c´est ainsi qu´un rêve se réalise, de faire à présent partie d´une équipe de pointe. »