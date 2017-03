Valtteri Bottas est pour le moment deux dixièmes moins rapide que Lewis Hamilton en tour de qualification, de l’aveu même de Niki Lauda. Le Finlandais a de toute manière une lourde tâche : faire oublier le champion du monde Nico Rosberg dans l’écurie… Mais en sera-t-il capable ?

David Coulthard, ancien pilote McLaren et aujourd’hui consultant, n’en est pas encore franchement convaincu…

« Nous ne savons pas beaucoup de choses à propos de Bottas. Nous savons qu’il est talentueux, Finlandais, et capable de répondre aux questions de manière sympathique et polie, mais ce serait formidable si nous avions quelques frictions entre lui et Lewis. »

« Lewis ne se laisse impressionné par aucun coéquipier, parce qu’il sait qu’il a l’avantage de la vitesse. Il dit qu’il s’entend bien avec Bottas, ce qui signifie probablement qu’il n’a pas été défié par lui dans le bureau d’ingénierie, ou qu’il n’a rien vu dans les données de nature à l’effrayer. »

« Ce que Bottas a montré chez Williams suggère qu’il n’est pas au niveau d’Hamilton, mais peut-être que Bottas va apparaître soudainement comme une machine à gagner, que personne n’aura vu venir. »

Mark Webber, l’ancien pilote Red Bull, et lui aussi ancien vétéran des paddocks, ne voit pas non plus le Finlandais comme l’un des prétendants au titre cette saison. Il a d’autres noms en tête…

« Tout d’abord, je suis désolé que le champion du monde en titre ne soit plus avec nous. Nico Rosberg a choisi de profiter de sa famille, de ses amis, et du plaisir dans la vie que la F1 ne peut pas offrir. Moi-même, je mène désormais une telle vie et c’est sympathique. »

« La bataille pour le titre, en 2017, sera entre Hamilton, Vettel, Ricciardo et Verstappen. Bottas ? Je ne suis pas complètement certain qu’il soit prêt pour le titre. »

A noter que Kimi Raikkonen ne figure pas non plus dans la liste de Mark Webber...