Valtteri Bottas serait proche d’être le pilote de Formule 1 parfait. C’est en tout cas ce que clame celui qui lui a laissé son baquet chez Mercedes, le champion du monde en titre, Nico Rosberg, qui a pris une retraite surprise en décembre dernier.

L’Allemand admet aujourd’hui que sa décision brutale a pu déstabiliser Mercedes.

"Je n’utiliserais pas des mots aussi forts. Mais, bien évidemment, mon départ a été une chose difficile pour eux, surtout avec l’arrivée de nouvelles règles à gérer en plus."

Mercedes est en effet partie du mauvais pied, en perdant la première course de l’année, avant de se rattraper assez vite.

"Ce n’est pas contre Ferrari mais ils ont été capables de lancer le développement de leur voiture 2017 bien plus tôt. Cela a joué à leur avantage."

"Mais Mercedes est encore une équipe très, très forte. Quand vous regardez leur voiture avec attention, le niveau de détails est juste incroyable."

Rosberg a donc aussi été impressionné par Bottas, l’ancien pilote Williams, qui était aussi géré par Toto Wolff.

"Oui, vraiment impressionné. Il est peut-être le pilote de Formule 1 parfait. Mentalement en tout cas parce qu’il est capable de se concentrer uniquement sur lui-même, d’être constant et rapide."

C’est ainsi que Bottas a profité des tensions entre Vettel et Hamilton pour faire son chemin et n’être qu’à l’équivalent, en termes de points, d’une victoire dans la course au titre.

"Ca me va parfaitement," souligne Bottas avec le sourire. "Je n’ai aucune envie d’être le centre de l’attention. Cela signifie que je peux juste me concentrer sur mon travail."