Mercedes n’a pas vécu un début de saison aussi évident que celui des saisons précédentes mais Valtteri Bottas n’a pas perdu espoir pour autant et assure que selon lui, la W08 a encore une marge de progression fantastique. Un potentiel qu’elle pourrait en partie exploiter ce week-end grâce à l’évolution conséquente amenée à Barcelone.

"Ce n’est pas simple cette saison, la lutte est serrée avec Ferrari" rappelle Bottas. "Tout compte et nous faisons de notre mieux pour développer la voiture aussi vite que possible en amenant de nouvelles pièces, mais il y a toujours de la performance à trouver avec les différents pneus".

"C’est une chose que Ferrari a mieux fait que nous depuis le début de l’année, ils sont plus réguliers avec les pneus et pour trouver leur fenêtre de fonctionnement avec chaque composé. Nous y travaillons et nous voulons aussi amener de nouvelles pièces car il y a encore beaucoup de performance à débloquer, beaucoup de potentiel et de possibilité d’amélioration".

Bottas est également revenu sur son week-end de Sotchi, qu’il a considéré comme le meilleur de sa carrière, mais aussi comme celui qui a montré à tout le monde ce dont il est capable au plus haut niveau de compétition et de pression.

"J’ai l’impression d’avoir avancé course après course et je pense que la Russie était mon meilleur week-end cette saison en dépit du circuit qui est unique, surtout le dernier secteur et la gestion des pneumatiques qu’il impose".

"Comme je l’ai dit, j’ai regardé ce que nous avons fait en Russie, ce que j’aurais pu faire mieux, ce que j’ai réussi également et je comprends maintenant bien mieux là ou se faisaient les différences. Je vais essayer de garder cette dynamique".

Quelle est la perspective pour Barcelone ?

"Il est certain que les qualifications seront très importantes. Mais nous ne pouvons pas compter sur les qualifications seulement, car il s’agit d’une longue course. Ce qui est aussi certain c’est que, si nous n’avons pas le bon rythme, Ferrari nous dépasserait avec la stratégie. Voilà comment cela se passerait, même s’il est difficile de dépasser ici. Nous ne voulons pas baisser trop notre rythme de qualification, qui a été un peu un avantage pour nous jusqu’à présent, pour favoriser celui de course. Il y a bien sûr une ligne très fine entre ce qu’il faut faire et ne pas faire. Nous faisons de notre mieux je crois."