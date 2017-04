Valtteri Bottas a signé le meilleur temps du jour à Bahreïn mais c’est presque anecdotique, puisqu’il était au volant d’une Mercedes.

Le plus impressionnant reste les 143 tours parcourus, soit 2 fois et demi la distance d’un Grand Prix en l’espace d’une journée, et ce malgré un problème mécanique peu après midi, lié à son volant. Ces 143 tours lui ont permis d’apprendre quelques astuces sur sa Mercedes W08.

"Aujourd’hui, ça a été une très bonne journée. Nous avons tant roulé !" se félicite Bottas.

"Nous nous sommes concentrés tout au long de la journée sur le rythme sur les longs relais, ce qui nous a posé problème lors des courses face à Ferrari."

"Nous avons donc fait quelques tests intéressants pour tenter d’améliorer à la fois la gestion de l’usure des pneus et le rythme de course. Nous avons vraiment beaucoup de choses à analyser maintenant mais je pense avoir appris quelques astuces aujourd’hui."

"Rester ici à Bahreïn pour tester après deux courses à la suite a été dur pour l’organisme mais aussi pour tous les gars, qui ont fait du super travail lors de ces deux jours d’essais."