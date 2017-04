Valtteri Bottas n’a signé qu’un contrat d’une seule saison avec Mercedes et certains proclament déjà que le Finlandais n’est que le numéro 2 de Lewis Hamilton, un faire-valoir engagé à la dernière minute pour remplacer Nico Rosberg. L’ancien pilote Williams a néanmoins affiché un visage très encourageant à Melbourne, menaçant même la 2e place de l’Anglais.

Valtteri Bottas ne se voit donc clairement pas comme un numéro 2. Mais il a assuré qu’il obéirait à des consignes d’équipe qui lui seraient éventuellement données pour favoriser Lewis Hamilton.

« Depuis le début, nous avons clairement dit que Lewis et moi ferions la course dans chaque situation. C’est seulement s’il y a des tactiques différentes, ou un problème, qu’ensuite, peut-être, l’équipe donnera un ordre. Mais en général, nous sommes autorisés à courir, du moment que nous le faisons honnêtement et sans s’accrocher mutuellement. Notre philosophie, c’est faire la course, et c’est ainsi que cela devrait être. »

« S’il y a un ordre disant de laisser passer votre coéquipier, c’est la pire chose qu’un pilote de course puisse entendre. Mais il y a toujours une raison. Et c’est pourquoi il y a aussi un championnat du monde des constructeurs. J’ai aussi des objectifs à long-terme avec Mercedes, et j’ai toujours été loyal envers mes équipes. »

Valtteri Bottas met ainsi la pression sur Lewis Hamilton : en cas de consigne d’équipe en faveur du Finlandais, le Britannique laissera-t-il passer son coéquipier ?