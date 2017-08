L’appétit vient en mangeant pour Valtteri Bottas. Le Finlandais a réussi sa première moitié de saison avec Mercedes et pense avoir mérité une prolongation de contrat pour l’an prochain. Il a aussi gagné le respect de son coéquipier, qui l’a relaissé passer en fin d’épreuve dimanche dernier à Budapest, conformément à sa promesse.

« Comme je l’ai dit après la course, tous les coéquipiers n’auraient pas fait ça pour être sur le podium, mais d’un autre côté, j’aurais été en colère si Lewis n’avait pas respecté l’accord » témoigne Valtteri Bottas.

« L’équipe a clarifié depuis le début le fait que nous étions tous les deux traités et respectés de la même façon. Nous avons le même équipement, il n’y a pas de pilote numéro 1 ou numéro 2, et j’ai eu confiance en cela. Je me bats pour le championnat du monde, puisqu’il s’agit aussi de ma propre carrière. »

Alors qu’il avait du mal à l’affirmer jusqu’à présent, l’ancien pilote Williams affiche désormais clairement ses ambitions.

« Je ne veux pas être dans l’ombre de Lewis. Oui, je peux devenir champion du monde. Il y a toujours neuf courses à disputer, et je crois que je peux battre Lewis et Sebastian. Je les ai déjà battus tous les deux cette année. Je m’améliore sans cesse. Il n’y a pas de limite pour moi. Je ne dirais jamais que mes opposants sont meilleurs que moi. Je crois en moi. »

Valtteri Bottas sait pourtant que s’il veut une prolongation de contrat chez Mercedes, il devra respecter les consignes d’équipe en fin de saison.

« A cette période de l’année, les saisons précédentes, je ne savais souvent pas ce que serait mon avenir proche, donc j’ai beaucoup d’entraînement ! » plaisante-t-il. « Et c’est OK, je me sens à l’aise avec l’équipe, et je n’ai reçu que des retours positifs de leur part. Donc je ne suis pas trop inquiet. »