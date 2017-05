Après sa victoire au dernier Grand Prix de Russie, Valtteri Bottas s’est replacé à seulement 10 points de Lewis Hamilton. De quoi lui donner davantage d’ambition pour cette saison 2017 ? Pas encore.

Interrogé dans le paddock de Barcelone, le Finlandais a assuré ne pas vouloir brûler les étapes. Il ne fait pas du titre mondial un de ses objectifs de l’année et prendra les courses les unes après les autres.

« Ces derniers mois ont été bons pour moi. Le contrat avec Mercedes, ma première pole, ma première victoire – tout cela est un peu surréel. Je dois simplement continuer à pousser, continuer à me renforcer, et j’espère avoir plus de succès. Ce sentiment est assez addictif… »

« Je ne veux pas penser au titre. La saison est très longue. »

Valtteri Bottas a tout de même un fier atout dans sa manche : il semble bien mieux maîtriser la gestion des pneus Pirelli. Ce point s’est particulièrement vu en Russie, où Lewis Hamilton était totalement perdu dans ses réglages, à l’inverse du Finlandais, auteur d’un week-end parfait. Mais quel est donc le secret de Bottas avec ses Pirelli ?

« Leur fenêtre de fonctionnement optimal est moins grande cette année » a tenté d’expliquer le consultant et ancien pilote Marc Surer.

« Désormais, le style de pilotage est très important. Hamilton est quelqu’un qui est toujours à la limite, et même au-delà, mais cela peut faire plus rapidement surchauffer les pneus. D’un autre côté, Bottas est plus doux avec la gomme, donc cela semble mieux fonctionner pour lui » précise Surer.