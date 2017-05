Engagé au pied levé pour remplacer Nico Rosberg, Valtteri Bottas n’a de plus signé qu’un contrat d’un avec Mercedes. Il n’en fallait pas plus pour qu’il soit désigné comme « numéro 2 » de l’écurie, derrière l’inévitable triple champion du monde, Lewis Hamilton.

Les deux dernières courses ont été d’ailleurs contrastées pour Bottas. A Bahreïn, le Finlandais, qui avait un rythme extrêmement lent, a dû laisser passer l’Anglais en course et obéir aux consignes de Mercedes. Mais en Russie, il a superbement réagi et a gagné sa première victoire en carrière.

L’orgueil du Finlandais a-t-il été piqué au vif, ce qui expliquerait sa réaction à Sotchi ? L’ancien pilote Williams balaie cet argument.

« Je ne pense pas que c’est ce qui explique le succès de ce week-end. Dans la voiture, peu importe si vous êtes en colère ou non, cela ne change rien. De toute façon, vous faites de votre mieux. Quand je conduis, je ne ressens pas beaucoup d’émotions. J’essaie juste de tout bien faire, à chaque tour, de prendre chaque virage à la perfection. Toutes les questions, toutes les spéculations à propos d’être ou non le numéro 2, cela ne m’affecte pas. »

« C’est seulement le début de l’année, donc c’est toujours difficile de tirer des conclusions sur ce qu’il se passera jusqu’à la fin de la saison. C’est pourquoi je n’étais pas trop inquiet de l’écart avec le premier du classement – qui était, avant ce week-end, de 30 points. Par le passé, ce genre d’écart a fondu en quelques courses. »

Valtteri Bottas, après sa première victoire, a-t-il encore de plus hautes ambitions ? L’idée de remporter le titre mondial est-elle devenue… une idée fixe ? Le Finlandais préfère rester prudent pour le moment.

« Je pense qu’il est trop tôt pour regarder le championnat en détail. Nous nous concentrons pour améliorer la voiture. Cela nous apportera plus de victoires, et de plus en plus de points avec les deux voitures. La saison est encore très, très peu avancée. Il reste encore 16 courses. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Nous réglerons nos problèmes en temps voulu. »

Pour le moment, Valtteri Bottas est à 10 points seulement de Lewis Hamilton et à 23 du leader du championnat, Sebastian Vettel.