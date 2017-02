Avec seulement neuf podiums et aucune victoire à son actif, Valtteri Bottas s’attaquera cette année à un défi immense : battre Lewis Hamilton chez Mercedes pour devenir le nouveau champion du monde de F1. La tâche semble de taille, mais certains observateurs, comme Mika Salo ou Alain Prost, pensent le Finlandais capable de la mener à bien.

L’ancien pilote Williams est lui-même optimiste sur ses chances. Partir battu d’avance est inconcevable pour lui.

« Nous verrons sur la piste et le chronomètre ne mentira pas. Nous verrons très bientôt comment les choses se passent. Je pense que si je ne pouvais pas être plus rapide que lui, je souhaiterais plutôt rester chez moi. »

« Je crois vraiment en mes capacités, et je pense qu’il est possible [de le battre], mais je dois progresser étape par étape, jour par jour. Je prendrai les courses les unes après les autres et ensuite nous verrons. »

En dehors de la piste, tout se passe excellemment entre les deux nouveaux coéquipiers pour le moment…

« Nous avons eu une journée de tournage et avons discuté, et c’était très bien. Il semble avoir hâte de disputer cette saison, tout comme moi. Et tout comme moi, l’idée de conduire la nouvelle voiture l’excite. Dans l’ensemble, les impressions sont bonnes. »

Le Finlandais n’a-t-il pas peur de connaître une relation orageuse avec le Britannique, comme Nico Rosberg ou Fernando Alonso ?

« Nous n’avons pas encore couru ensemble dans la même équipe, mais jusqu’à présent, tout se passe bien, et je ne vois aucune raison pour laquelle nous ne serions pas capables de travailler de manière professionnelle et de former une bonne paire de coéquipiers, pour travailler très dur, mais de manière juste. Travailler bien ensemble en tant qu’équipiers, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible, au moins de mon point de vue. Bien sûr, nous verrons, mais j’ai un bon pressentiment, je sens que tout se passera bien. »