Valtteri Bottas affirme qu’il "ne paniquera pas" si son nouvel équipier, Lewis Hamilton, est plus rapide que lui lors des premières courses de la saison 2017.

Les deux patrons du Finlandais, Toto Wolff et Niki Lauda, ont reconnu que Bottas était encore assez nettement derrière le triple champion du monde. Deux à trois dixièmes selon les premières estimations de l’ancien pilote de F1 autrichien, un monde en Formule 1.

Bottas, qui avait refusé de répondre directement à ces critiques à Barcelone, décide maintenant de se défendre.

"Je sais que je peux y arriver. Je sais aussi que j’ai eu de la chance avec l’annonce de la retraite surprise de Nico Rosberg. Mais cela a toujours été mon but d’avoir une voiture capable de gagner le titre, un jour où l’autre. Grâce à Nico et à sa décision, c’est aujourd’hui une réalité pour moi."

"Maintenant, honnêtement, je ne ressens pas plus de pression qu’avant. Je sais simplement qu’on m’a donné une opportunité assez spéciale, celle de pouvoir conduire l’une des meilleures Formule 1. J’ai donc plus à gagner qu’à y perdre."

"Concernant Lewis, il est sans aucun doute une référence, une vraie référence," admet le Finlandais.

"Pour moi, il sera intéressant de voir comment il procède pendant un week-end de Grand Prix. Cela n’a rien à voir avec les essais. Comment il règle la voiture, comment est son style de pilotage. Je vais pouvoir voir un triple champion du monde à l’œuvre de près, je serais stupide si je ne profitais pas de cette chance de voir comment il fait."

"Je ne vais pas paniquer si Lewis est plus rapide. Et encore moins abandonner. Dès la première course, je dois toutefois être proche de lui, même si je sais que ma courbe d’apprentissage est encore très importante par rapport à la sienne."