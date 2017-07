Valtteri Bottas l’avait admis à son arrivée dans le paddock jeudi, à Silverstone : son départ en Autriche a plus tenu du pari que d’une maitrise exceptionnelle de sa voiture et de son temps de réaction.

Le Finlandais s’est certainement fait un peu remonter les bretelles par Toto Wolff, son patron. Parce qu’un faux départ entraine une lourde pénalité en course (en général un drive through).

Bottas promet donc de ne plus prendre un tel risque.

"Je n’essayerai plus de refaire cela. Je vais prendre un bon départ mais je ne ferai plus de pari," souriant du coin des lèvres lorsqu’on lui demande s’il s’est un peu fait taper sur les doigts par Wolff.

En attendant, Valtteri Bottas devra peut-être prendre un plus grand risque pour se faufiler entre les voitures tout à l’heure, puisqu’il a eu une pénalité de 5 places sur la grille de départ à cause d’une nouvelle défaillance de la boîte de vitesses Mercedes (après celle de Hamilton en Autriche).

"Nous essayons de maximiser notre potentiel dans chaque domaine mais, parfois, nous allons trop loin," admet Wolff. "C’est la nouvelle réalité de la Formule 1 de cette année, nous devons chercher de la performance partout pour contrer Ferrari."

"Nous savons toutefois d’où vient le problème et il ne se posera plus avec les nouvelles boîtes de vitesses dont disposent Lewis et Valtteri maintenant."