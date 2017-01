Maintenant qu´il a été officialisé chez Mercedes, Valtteri Bottas peut se permettre d´élargir ses horizons et revoir ses objectifs à la hausse. Piloter pour une équipe de pointe, qui a dominé la catégorie reine les trois dernières saisons, est une occasion fantastique et le Finlandais compte bien en profiter pour tirer son épingle du jeu.

Depuis deux semaines, il semblait évident aux yeux de tous que Mercedes avait arrêté son choix sur Bottas. Malgré tout, on ne sait jamais ce qui peut arriver en Formule 1, et le principal intéressé n´a pas perdu de vue cette réalité.

« Pour moi, c´est seulement devenu réel aujourd´hui (le 16 janvier), car j´ai signé mon contrat aujourd´hui. En Formule 1, on ne peut être vraiment sûr qu´à partir de ce moment-là. Auparavant, il n´y a pas eu un seul instant où j´ai vraiment cru que cela allait vraiment arriver. C´est un grand jour pour moi. »

Le pilote compte bien tout faire pour s´entendre avec son nouveau coéquipier, Lewis Hamilton.

« Je ne vois personnellement aucun problème à venir, car je le respecte beaucoup. Il a réussi beaucoup de choses en Formule 1, il est parvenu à être 3 fois champion du monde et a célébré beaucoup de victoires avec Mercedes. Je pense que nous serons de bons coéquipiers. Nous allons nous pousser mutuellement et nous allons aussi guider l´équipe. »

Avoir obtenu le baquet Mercedes est une occasion en or pour tout pilote qui désire atteindre les sommets. Et même si c´est aussi un immense défi de prendre la place occupée par le dernier champion du monde en titre, Bottas se sent de taille à prendre la relève.

« A vrai dire, mes pieds sont plus petits que ceux de Nico (Rosberg), mais c´est bien sa chemise que je porte à présent, en attendant d´avoir la mienne ! Ce sont clairement des grandes traces que j´ai à suivre maintenant. Mais je suis prêt. Je vais donner le meilleur de moi-même dès le premier test et la première course, afin de tirer le maximum de nos possibilités. J´ai confiance en mon talent et je suis convaincu que je peux me retrouver en tête. La plus grande pression que j´ai est celle que je m´inflige à moi-même, car je suis une personne très ambitieuse. J´ai des objectifs très élevés et j´ai une équipe géniale qui va m´aider à les atteindre. »

Pour le pilote de 27 ans, les objectifs sont déjà très clairs, dès cette saison, que ce soit pour sa nouvelle équipe que pour lui-même.

« Une écurie qui a décroché le titre consécutivement 3 fois ne peut avoir d´autre but que de gagner le titre une fois de plus. Et c´est pareil pour les pilotes, nous voulons nous battre pour le titre, et je vais travailler dur pour le remporter. Je sais que c´est possible, nous devons seulement avancer étape par étape. »

Bottas se dit enthousiasmé par les changements engendrés par le nouveau règlement technique, mais il sait aussi que de telles nouveautés vont engendrer autant de surprises que de travail.

« Il est évident que je n´ai pas le droit de révéler trop de choses sur les nouvelles Flèches d´Argent, mais je trouve les nouvelles règles positives, car les nouvelles voitures ont l´air super et vont être significativement plus rapides dans les virages. Pour nous, les pilotes, c´est toujours une bonne chose. Mais je ne sais pas encore comment les nouvelles règles vont se répercuter sur la course. Allons-nous voir plus ou moins de manœuvres de dépassement ? Est-ce que cela va être plus difficile de suivre de près la voiture devant nous ? Il y a encore beaucoup de points d´interrogation. Nous allons devoir aussi nous faire notre propre expérience avec les pneus, même si des tests ont déjà été réalisés. Mais, de manière générale, les changements du règlement sont positifs. »