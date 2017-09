Lewis Hamilton est en pole position mais son équipier Valtteri Bottas n’a signé que le sixième temps aujourd’hui. Le Finlandais n’est bien sûr pas très content de lui…

"Cela s’était bien passé en Q1 et en Q2, mais il a recommencé à pleuvoir plus fort en Q3 et c’est devenu très difficile de maintenir les pneus à la bonne température," explique Valtteri Bottas.

"En plus de ça, je me suis retrouvé en piste avec des pilotes qui étaient en pneus intermédiaires et donc plus lents que moi. Cela ne doit toutefois pas me servir d’excuse. Je ne sais pas pourquoi j’ai été aussi lent et nous allons analyser les données pour le découvrir. Bien sûr, je ne suis pas content."

"Les conditions seront totalement différentes demain et grâce aux différentes pénalités, je vais prendre la quatrième place sur la grille et avec les Ferrari derrière moi. Nous avons le potentiel pour faire une belle course, ce sera sur le sec normalement, mais pour cela, il faudra faire une course propre," poursuit-il.

Que pense Valtteri Bottas de la 69e pole position (nouveau record) de son équipier Lewis Hamilton ?

"Lewis a battu quelques records cette année et il a encore confirmé aujourd’hui qu’il était très fort en qualification et en général partout. Je le félicite pour ça et nous verrons quels autres records il battra encore," conclut Bottas.