Valtteri Bottas est arrivé à Singapour avec le titre toujours en tête.

Selon le Finlandais, malgré les appels très clairs de Niki Lauda, il n’y a toujours pas eu de décision officielle chez Mercedes destinée à privilégier Lewis Hamilton dans la course au titre pilotes lors de ces 7 dernières courses de la saison.

Bottas a 38 points de retard sur son équipier mais il veut continuer à y croire.

"Tout est toujours possible en Formule 1, avec 7 courses encore à disputer," dit-il.

"Mais il est vrai que j’ai vraiment besoin de commencer à finir devant Lewis et Sebastian si je veux continuer à faire vivre mon espoir de titre. Et je dois le faire rapidement."

Pour lui, il est normal d’afficher cette ambition.

"Je ne suis pas là pour finir 3e. Je veux définitivement me battre pour le titre tant qu’il y a des possibilités pour ça. Je veux tirer le meilleur de cette fin de saison, je me fixe toujours les objectifs les plus élevés. Finir 3e n’est pas dans mes objectifs."