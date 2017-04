Cette saison, Mercedes doit faire face à la concurrence féroce de Ferrari. Chaque course se joue sur des détails, si bien que l’écurie allemande ne peut plus se permettre de perdre du temps en laissant ses deux pilotes s’affronter en piste.

Voici pourquoi, à Bahreïn, lors de la dernière course, des consignes d’équipe très claires ont été adressées à Valtteri Bottas pour qu’il laisse passer Lewis Hamilton, qui était sur un rythme plus rapide. Des consignes acceptées par le Finlandais.

En conférence de presse à Sotchi, Bottas a assuré qu’il comprenait ces exigences de Mercedes. Mais il assure qu’il n’a pas discuté avec le management de son éventuel statut de « numéro 2 » officiel.

« Non, nous n’avons pas ce genre de conversation, parce que je pense qu’il n’y en a aucun besoin. Cette équipe n’a jamais vraiment eu un numéro 1 ou un numéro 2, et ne prévoit pas d’en avoir. Elle essaie toujours de donner des chances égales à ses deux pilotes. »

« Mais ce qui est différent cette année, pour cette équipe, c’est que l’écart avec la deuxième équipe la plus rapide est plus faible que lors des précédentes années. Donc peut-être que le moindre détail – laisser les pilotes s’affronter durement, ou en laisser un bloquer l’autre de temps en temps – n’a rien coûté à l’équipe [les années précédentes]. »

« Mais je comprends le fait que cette année, cela peut nous coûter des points, pour n’importe quelle raison – comme dans mon cas à Bahreïn : le rythme de la voiture n’est pas bon, donc ensuite l’équipe doit y réfléchir et être intelligente pour ne pas perdre le moindre point. »

Que Lewis Hamilton soit désormais rassuré : s’il se montre à nouveau plus lent, Valtteri Bottas n’hésitera pas à obéir à de futures consignes d’équipe.

« Si j’ai quelques problèmes lors de cette course [en Russie] ou si nous avons des stratégies différentes, ou si Lewis est bloqué derrière moi... si l’équipe me dit de m’effacer, je le ferai, parce que nous le faisons en tant qu’équipe, et notre objectif est de marquer le maximum de points pour l’équipe. »

« Bien sûr, comme pilote, je vais faire tout ce que je peux pour ne pas me retrouver dans cette position et pour mener ma propre course. Mais j’ai toujours eu l’esprit d’équipe et cela me profitera sur le long terme – et cela profitera aussi à l’équipe. »