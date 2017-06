En dépit de la progression certaine de Red Bull depuis la première course de l’année et bien qu’il ait été battu par Daniel Ricciardo dimanche dernier à Monaco, Valtteri Bottas pense que Red Bull a encore du chemin à parcourir avant de rattraper Mercedes et Ferrari.

"Je pense pour le moment qu’il ne s’agissait que de Monaco, c’est mon sentiment" juge Bottas. "C’est un circuit unique qui met en avant l’appui aérodynamique et l’adhérence mécanique, ainsi que la stabilité sur les bosses et lors des changements de direction. Le Canada est différent avec des virages rapides".

"Je pense qu’ils deviendront compétitifs tôt ou tard car c’est une équipe solide et que leurs voitures peuvent être redoutables, donc il ne faut pas les sous-estimer. Le Canada devrait toutefois être plus compliqué pour eux".

Et bien que Ricciardo soit ressorti devant Bottas après la vague d’arrêts aux stands, le Finlandais est déçu et pense qu’il aurait pu se battre pour le podium : "C’est décevant car c’était possible, mais nous avons été plus malchanceux que Ricciardo".

"Quand j’étais coincé derrière Carlos Sainz et que mes freins surchauffaient, Daniel avait l’occasion de signer de très bons chronos. Le rythme de la Red Bull était bon, ils étaient proches de nous et ils ont saisi l’occasion qui s’est présentée. Mais nous ne sommes pas satisfaits du nombre de points que nous avons marqués" conclut Bottas.