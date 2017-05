Aucune Mercedes n’a fini sur le podium – c’est un petit événement auquel l’on a pu assister à Monaco ce dimanche. Valtteri Bottas, parti 3e, a perdu une place sur Daniel Ricciardo au jeu des arrêts aux stands. Sa Mercedes ne semblait pas avoir le rythme nécessaire pour aller chatouiller les Ferrari. Le Finlandais a tout de même résisté à Max Verstappen en fin de course pour sauver 12 points.

« C’est décevant, nous tenions le podium pendant un moment et Red Bull, avec Daniel, a réussi à faire un meilleur travail avec la stratégie. Pendant que j’étais coincé dans le trafic, Daniel avait la piste libre et il nous a eus de cette manière. »

« C’est décevant, j’espère que ce sera notre pire week-end de la saison. C’est un lieu vraiment unique et nous n’étions pas simplement assez rapides ce week-end. Ferrari était vraiment fort. »

Comme l’a confirmé Toto Wolff, la Mercedes est très capricieuse et sensible au moindre changement de réglage – or les réglages sont une donnée décisive en Principauté.

« Je reconnais que Monaco est particulier » explique Bottas. « Mais cette piste met en lumière certains de nos problèmes, la voiture est très sensible aux changements de réglage et Ferrari semble toujours rouler dans la bonne fenêtre de fonctionnement pour les pneus. Nous savons tout ce que nous devons améliorer et nous devons simplement travailler dur pour ce faire. »