Alors que la trêve estivale est commencée pour beaucoup, la silly season bat son plein actuellement et l’avenir de plusieurs pilotes du paddock est en train d’être décidé.

Du côté de Mercedes, Toto Wolff a admis qu’il réfléchirait « sur la plage » à la prolongation de contrat de Valtteri Bottas. Un contrat d’une année seulement serait l’option la plus probable, pour que l’écurie allemande ne se ferme aucune porte (celles menant à Max Verstappen, Fernando Alonso, Sebastian Vettel…) pour 2019, au cas où.

« La pause estivale est le bon moment pour parler et pour réfléchir. Nous avons eu de bonnes discussions avec Valtteri avant la Hongrie, puisque j’aimerais m’envoler pour l’Asie et les dernières courses de la saison en ayant pris une décision » poursuit le patron de Mercedes.

« Bien sûr, nous devons bientôt parler » a confirmé le pilote finlandais. « Je n’ai aucune idée de ce que sera mon futur pour le moment, mais le problème est que le réseau téléphonique n’est pas si bon dans le sauna ! Donc ça pourrait prendre un moment, n’attendez rien pour Spa. »

Sergio Perez, chez Force India, sait maintenant ce qu’il veut faire pour l’an prochain : prolonger au sein de son écurie actuelle. Même s’il ne semble pas avoir perdu tout espoir de signer chez Ferrari…

« J’espère que lors de la prochaine course, après la pause estivale, je pourrai avoir un nouveau contrat. Mais vous ne savez jamais ce qui va arriver… »

Enfin, comme nous vous en faisions part hier, la place de Pascal Wehrlein en F1 est plus que jamais menacée après l’annonce de l’accord entre Sauber et Ferrari. Toto Wolff, qui protège la carrière de l’Allemand, assure que « des choses très intéressantes pourraient arriver lors des deux prochaines semaines » et qu’il y a des « de nombreux mouvements sur le marché ». Mais impossible de savoir pour le moment ce que le patron de Mercedes a derrière la tête pour sauver la peau de Pascal Wehrlein…