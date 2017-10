Valtteri Bottas a décroché la quatrième place aujourd’hui au Japon et il se dit très content de sa course. Il faut dire que le Finlandais était sur la troisième ligne et qu’il termine à un souffle de la troisième place de Daniel Ricciardo.

"J’ai fait une belle course, je crois que ce week-end a été globalement meilleur pour moi," affirme Valtteri Bottas. "J’étais à l’aise au volant de la voiture et j’ai signé le meilleur tour en course, ce qui est toujours une bonne chose. Ce n’est pas comme si je me battais pour le titre mondial, d’ailleurs les choses se présentent bien pour Lewis (Hamilton) et pour ma part, je ferai tout pour prendre la deuxième place au final."

Valtteri Bottas avait le podium en vue, mais il n’a pas réussi à prendre l’avantage sur Daniel Ricciardo en fin de course.

"J’étais très proche de Ricciardo. J’avais un très bon rythme en fin de course et nous avions le podium comme objectif avec la stratégie que nous avions choisie. J’aurais pu le faire en fin de course, mais il m’a manqué quelques tours. J’ai fait une belle course et ma quatrième place n’est pas une récompense suffisante. J’ai beaucoup appris cette année et j’ai aussi appris des choses ce week-end. Je vais maintenant me concentrer sur les dernières courses de la saison afin d’en tirer le maximum," ajoute le Finlandais.