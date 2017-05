Max Verstappen n’a pas eu la moindre occasion de défendre sa victoire de l’an dernier sur les terres hispaniques. Mais Daniel Ricciardo a réussi à monter sur la 3e marche du podium, ce qui, vu les difficultés rencontrées par Red Bull depuis les essais hivernaux, est un très bon résultat.

Alors que le Grand Prix d’Espagne vient de se terminer, Helmut Marko partage son analyse sur les évènements de la course.

Pour l’Autrichien, le responsable de la collision en début de Grand Prix est tout trouvé, et il ne considère pas cela comme un incident de course.

"Bottas est rentré en plein dedans Räikkönen, qui a été projeté par la suite sur Verstappen, donc c’est évident que c’est la faute de Bottas, dommage. Bottas y est allé bien trop fort alors qu’il a bien vu selon moi qu’il n’y avait pas de place… mais bon c’est égal."

Ricciardo s’est retrouvé sur le podium grâce à ces abandons, bien que la Red Bull a eu pas mal de retard sur Mercedes et Ferrari.

"Le retard est estimé à 70 secondes sur une course. Cela a à peu près marché chez nous, mais lors du premier relais, l’usure des pneus a été trop élevée. Ce fut un problème rencontré par Ricciardo tout le long du week-end. Nous avons beaucoup de travail devant nous."

Malgré le retard sur les équipes en tête, le consultant de Red Bull pense que les évolutions apportées lors de ce Grand Prix ont été bénéfiques pour les performances de la RB13.

"Comme je l’ai déjà dit : lors du premier relais, nous avons eu beaucoup d’usure des gommes. Mais après avoir chaussé les médiums, nous avons réalisé dans cette phase de la course les mêmes temps que Lewis Hamilton. Avec les tendres, c’était encore plus rapide. Le retard a finalement été cumulé lors du premier relais. Après avoir roulé dans un no man’s land, nous avons réduit cet écart."

"Grosso modo, nous comprenons déjà l’évolution de notre package, nous avons besoin maintenant d’affiner cette connaissance. Mais nous avons besoin de plus – avant tout de puissance. C’est le plus grand handicap que nous avons."

Pour Marko, l’identité des deux pilotes qui vont se disputer le titre de 2017 est maintenant bien connue.

"Aujourd’hui, cela a été une victoire chanceuse de Mercedes, parce que Bottas a pu retenir Vettel relativement longtemps derrière lui. Je pense que cela va se jouer entre les deux top pilotes, Vettel et Hamilton. Et c’est une bonne chose."