Valtteri Bottas a enfin eu sa prolongation de contrat après un début de saison très réussi et sait désormais qu’il pilotera pour Mercedes en 2018, même s’il ne sait pas de quoi son avenir sera fait par la suite. Bien qu’il soit ravi de cette confirmation, le Finlandais avoue qu’il ne s’est pas mis la pression à ce sujet.

"C’est évidemment super de savoir où je courrai l’an prochain" précise-t-il. "C’est un bon sentiment, c’est mieux que de ne pas savoir ou de ne pas avoir d’informations. Cependant, il n’y a eu aucun moment dans la saison où j’ai paniqué à ce sujet. La saison a bien débuté, nous avons eu de bons résultats et à aucun moment l’équipe ne m’a donné l’impression de chercher ailleurs".

Mercedes n’a donc pas souhaité prolonger son contrat pour plus d’un an et pour le moment, le contrat de ses deux pilotes se termine fin 2018. Celui de Bottas dépend en partie de celui de Hamilton, mais également de la situation sur le marché des transferts.

"Je suis heureux de cela. Je comprends toujours la vision de l’équipe sur les choses et elle souhaite garder des options ouvertes pour l’avenir. Je comprends cela à 100% et j’en suis heureux. C’est mieux que le contrat qu’était le mien au départ. C’est comme avant ma carrière en F1, tout dépend de moi. Si je suis performant, il n’y aura aucun problème et nous pourrons avoir un avenir plus long ensemble".

"Je crois en moi, je crois que je continuerai à me développer en tant que pilote et à devenir meilleur. Si je continue à être à 100% à chaque course et que je fais des progrès, j’ai confiance en l’avenir, donc ça dépend de moi. Cette saison déjà, on m’avait donné une saison pour gagner la chance d’en faire une deuxième et ça me donne confiance".