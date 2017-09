Valtteri Bottas est en attente d’un nouveau contrat avec Mercedes après une première moitié de saison très solide et alors que les tractations font rage chez Mercedes pour savoir s’il faut appliquer des consignes, le Finlandais assure qu’il accepterait d’être le numéro 2 de l’équipe, mais pas dans l’immédiat.

"C’est difficile à accepter pour un pilote mais je suis aussi un membre de l’équipe et nous travaillons tous ensemble" tempère-t-il. "Si cela arrive à un moment de la saison et que l’on me demande une telle chose, la réponse est oui, mais je n’espère pas que ça arrivera".

"Laissez-moi toutefois expliquer quelque chose, il y a une manière d’éviter cette situation. Tout est dans mes mains, je me bats pour le titre actuellement et si je me qualifie devant Lewis et que je le bats en course, nos voitures sont exactement les mêmes. Comme je l’ai dit, cela ne dépend que de moi" conclut Bottas.

Toto Wolff assure que la situation va rapidement se débloquer et que le doute n’est plus vraiment permis chez Mercedes, où la satisfaction du travail de Bottas est totale.

"C’est un faux problème pour l’équipe de savoir si l’on continue avec Valtteri" a-t-il répété. "Nous sommes ravis de ce qu’il fait, il a de très bons moments comme on a pu le voir à Sotchi, d’autres un peu moins évidents comme à Spa, mais la stabilité est essentielle".

"Ensuite, concernant un ordre éventuel entre nos pilotes... Ferrari est dans une situation où Sebastian a marqué beaucoup de points tandis que Kimi, pour des raisons diverses, n’en a pas tant inscrit. La situation est donc certainement un peu plus simple pour eux, tandis que nos pilotes étaient très proches, au moins jusqu’à Spa. La situation est un peu différente mais nous gardons toutes les options ouvertes et nous évaluons la situation à chaque course".