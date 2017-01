Roberto Merhi connait bien Valtteri Bottas, le nouveau pilote Mercedes.

L’ancien pilote de Formule 1 espagnol a couru contre le Finlandais en 2008 : Bottas avait alors gagné le championnat européen de Formule Renault devant Daniel Ricciardo et lui.

Et selon lui, "je suis certain que Bottas a plus de talent que Rosberg !"

Voilà peut-être de quoi rassurer Toto Wolff, qui garde ses options ouvertes pour 2018 quoi qu’il arrive.

"Oui, Rosberg a réussi à remporter un titre et il est un travailleur acharné," poursuit l’ancien pilote Manor / Marussia. "Mais je pense que Bottas a plus de talent inné et je pense qu’il va vraiment donner du fil à retordre à Hamilton."

Merhi rejette aussi la théorie selon laquelle Bottas aura du mal à trouver sa place chez Mercedes, alors que Lewis Hamilton y est comme chez lui.

"Même si Lewis n’aime pas ça, c’est aussi la maison de Bottas. Valtteri était déjà un pilote Mercedes lorsqu’il courait en Formule 3 et il est managé par Toto Wolff depuis 2007," rappelle habilement l’Espagnol.

Certains ont souligné que Bottas avait eu bien du mal à dominer Felipe Massa, ce qui n’augure pas d’une lutte équilibrée face à Lewis Hamilton.

"Je pense que Valtteri a fait une très bonne saison en 2014. Peut-être que le fait de ne pas voir une voiture qui ne s’améliore pas d’année en année l’a un peu touché en tant que pilote."

Merhi ne cache toutefois pas sa surprise de voir que Mercedes n’a pas cherché à titulariser l’un de ses deux jeunes pilotes. De quoi tacler Wolff au passage.

"Peut-être que Bottas doit sa place aussi au fait que Toto était son manager, parce qu’il n’a jamais été à 100% dans un programme Mercedes comme Pascal Wehrlein. Personnellement, je pensais vraiment qu’ils placeraient Wehrlein dans leur baquet. J’ai plus l’impression qu’il s’agit du programme de développement de Toto Wolff que de Mercedes."