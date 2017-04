Valtteri Bottas avait créé une petite sensation samedi à Bahreïn, en réalisant la première pole position de sa carrière. Un souffle devant Lewis Hamilton, le Finlandais annonçait semble-t-il la couleur : oui, il serait un concurrent sérieux à Lewis Hamilton, et non un faire-valoir comme d’aucuns auraient pu le penser. Voire un candidat au titre ? La course à Bahreïn devait en décider.

Samedi, on pouvait légitimement penser que le week-end de Sakhir serait un tournant pour Valtteri Bottas. Un tournant dans le bon sens. Déjà, en Australie, le Finlandais avait grandement menacé la 2e place de Lewis Hamilton en fin d’épreuve. Mais ici, il en allait tout autrement : Lewis Hamilton avait été battu par le soi-disant pilote numéro 2 !

Pourtant, en course, Valtteri Bottas, malgré un bon départ, a nettement perdu toute occasion de s’affirmer face à son coéquipier. Pire, il a même dû subir, pour la première fois de la saison (et sûrement pas la dernière) une consigne d’équipe.

En effet, son rythme de course était particulièrement lent en comparaison de Lewis Hamilton, tant et si bien que Mercedes a enjoint Valtteri Bottas à céder sa position. Ce que le Finlandais, après avoir hésité pendant deux ou trois tours, a finalement fait.

"C’est la pire chose à entendre pour un pilote, probablement" confiait-il après l’arrivée.

Après la course, Valtteri Bottas avouait une certaine impuissance, même si tout ne tient pas à sa différence de talent par rapport à Lewis Hamilton. L’ancien pilote Williams ne s’est en effet jamais senti à l’aise dans sa monoplace – certainement un problème de réglages.

"Lors du premier relais, j’ai eu un gros problème avec les pressions des pneus, ce qui expliquait pourquoi j’avais tant de mal à tenir le train arrière en place. Mais même lors des autres relais, le train arrière a toujours été le facteur limitant de mon rythme."

Les chiffres sont pourtant accablants. Alors même que son coéquipier a écopé d’une pénalité de 5 secondes, Valtteri Bottas finit 14 secondes derrière lui. Il aurait même dû se faire rattraper par Kimi Räikkönen, si le pilote Ferrari n’avait pas été bloqué par Felipe Massa en début d’épreuve.

La course de Bahreïn aura donc bien été un tournant pour Valtteri Bottas – un tournant dans le mauvais sens. Le dimanche a démenti le samedi. Que ce soit par l’exécution d’une consigne d’équipe ou par la différence de points qui existe désormais au classement (Hamilton a 61 points, Bottas 38), une hiérarchie claire s’est installée chez Mercedes. A Bottas de réagir vite pour éviter « l’Irvinisation » qui lui pend au nez !