Valtteri Bottas a signé sa première pole position en carrière aujourd’hui à Sakhir. Il n’aura fallu que trois Grands Prix au Finlandais pour accomplir cela et il est certain qu’il vise désormais ses premiers lauriers en course.

"Je suis très heureux, c’est ma première pole en carrière dans ma cinquième saison" explique le Finlandais. "Il m’a fallu un peu de temps mais j’espère que c’est la première de nombreuses poles. Je remercie l’équipe pour m’avoir fourni une voiture aussi bonne, nous partons de la première ligne et nous avons fait un bon travail afin d’affiner nos performances dans des conditions plus froides".

"Ce n’est pas un circuit facile et c’est délicat d’y réussir parfaitement un tour. Il est technique et les points de freinage ne sont pas simples, on y bloque rapidement les roues. C’était un tour assez bon pour la pole, la voiture était bien équilibrée".

Bottas ne veut pas encore penser à la victoire demain car il sait que la course est longue et que son principal rival n’est pas du genre à abandonner facilement. Pour le Finlandais, l’objectif est avant tout un bon résultat d’équipe.

"Il y a de quoi être fiers d’avoir atteint un tel niveau en si peu de temps depuis mon arrivée dans l’équipe, mais ça ne sert a rien de rêver et l’on verra demain si on peut réussir la course et la stratégie. Je donnerai tout ce que j’ai car j’ai évidemment une bonne position de départ, l’équipe est en forme et j’espère que l’on pourra réussir le doublé".