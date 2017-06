Valtteri Bottas a tenu à féliciter son équipe pour le doublé signé à Montréal, alors qu’il a fini deuxième derrière Hamilton, surtout après le difficile Grand Prix de Monaco il y a deux semaines. Bottas a pris la deuxième place après quelques tours, lorsque Verstappen a abandonné, et les Mercedes ont maîtrisé la course de bout en bout pour signer le premier doublé de 2017.

"Evidemment que ça fait du bien, je remercie Montréal car c’est ma cinquième course ici et la troisième fois que je termine sur le podium, c’est un bon circuit pour moi" se félicite Bottas. "Nous avions besoin de ce doublé et des points qui vont avec et après la difficile course de Monaco, je suis très impressionné de ce que l’équipe a fait. Notre progression en deux semaines est impressionnante et je suis fier d’y avoir contribué".

Concernant sa course, Bottas avoue que la première partie n’a pas été simple : "C’était un peu difficile au début, derrière la Red Bull, puis j’ai été coincé derrière une Force India et j’ai perdu du temps. Nous avons ensuite séparé les stratégies, j’ai mis les tendres et Lewis contrôlait ensuite la course. Je savais ce que je devais faire, ramener la voiture à l’arrivée et marquer les points, c’est une bonne chose pour nous avant Bakou".