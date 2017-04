Valtteri Bottas s’est beaucoup ennuyé aujourd’hui et cela lui a donné le temps de penser au public qui lui aussi s’est tourné les pouces durant cette première journée d’essais libres du Grand Prix de Chine.

"Tout d’abord, je suis vraiment désolé pour les fans," déclare Valtteri Bottas. "Tout le monde est venu pour nous voir rouler aujourd’hui, mais on n’a fait que quelques tours. C’est vraiment dommage. Je leur promets que nous allons faire le maximum demain en qualification et dimanche en course. Je veux tous les remercier pour leur fidélité et pour leurs encouragements."

"Le temps s’annonce meilleur demain, heureusement. Toutefois, s’il devait pleuvoir demain et dimanche, ce ne serait pas un drame. Nous avons quelques petites informations sur les pneus intermédiaires, plus ou moins les mêmes que les autres équipes. Nous sommes tous dans la même situation. J’espère que nous pourrons quand même rouler sur une piste sèche demain matin," ajoute le pilote finlandais de Mercedes.