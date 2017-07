Lors des quatre dernières courses, Valtteri Bottas est celui qui a marqué le plus de points (73) devant Daniel Ricciardo (70), Sebastian Vettel (67) et Lewis Hamilton (53 points). Le Finlandais est en pleine forme, à tel point que l’on parle de lui pour le titre mondial… Mais le pilote Mercedes reste encore très prudent.

« J’ai définitivement un bon élan en ce moment. Nous avons des courses solides, avec l’équipe, et la voiture semble s’améliorer encore et encore, et c’est ce que je ressens aussi de mon côté. C’est toujours ma première année dans l’écurie et j’apprends toujours à mieux connaître l’équipe. A chaque tour, je suis plus à l’aise avec les nouvelles voitures, et ainsi de suite. »

En conférence de presse hier, les journalistes n’ont pas non plus manqué d’interroger Valtteri Bottas sur l’absence très remarquée de Lewis Hamilton hier au F1 Live London. Beau joueur, le Finlandais n’a pas fait de vagues et a défendu son coéquipier.

« Je pense que tout le monde a le droit de décider à quel type d’événements il peut assister, vous savez. Je ne suis pas vraiment la bonne personne pour parler sur ce sujet, je ne connais pas vraiment son emploi du temps. Donc pour moi, tout va absolument bien. Et même si j’étais le seul membre de l’équipe à Londres, c’était toujours très bien. J’ai vraiment apprécié l’événement, il était formidable, spécialement pour les fans, qui ont pu tant se rapprocher des F1 et voir la F1 d’une différence manière. Et c’est aussi une expérience formidable pour moi, je n’avais jamais conduit une F1 dans le centre de Londres auparavant, donc c’était vraiment sympathique, même si j’étais seul, c’était vraiment bon pour moi. »

L’événement a eu lieu quelques jours seulement avant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Sur ce circuit ultra-rapide, les nouvelles F1 pourraient être impressionnantes à regarder. Valtteri Bottas pense-t-il que Copse se négociera à fond ?

« Eh bien, c’est difficile à dire bien sûr, mais ça se pourrait, au moins avec peu d’essence. Le virage pourrait se prendre en 8e ou 7e vitesse, je ne sais pas à quelle vitesse. Nous verrons samedi. Mais ce sera très amusant avec ces nouvelles voitures, ça l’a été de toute façon durant les années précédentes. Mais j’ai vraiment hâte de disputer ce Grand Prix, ce sera vraiment cool. »