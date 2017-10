L’ancien pilote de Formule 1 David Coulthard a appelé Valtteri Bottas à "travailler dur" afin de revenir au même niveau que son équipier, le triple champion du monde Lewis Hamilton.

Le Finlandais semblait bien parti cette saison : après quelques courses d’apprentissage au sein de Mercedes, sa nouvelle équipe, son niveau de jeu est monté au point de s’imposer en Russie et en Autriche.

Mais depuis, Bottas est sur une pente descendante, même si ses résultats à Suzuka ont été plus flatteurs.

"J’ai connu le même genre de difficultés quand j’étais chez McLaren et associé à Mika Hakkinen," explique Coulthard.

"Valtteri doit juste travailler dur, trouver où se situe l’écart avec Lewis et croire qu’il peut être capable de le combler."

"Valtteri est un pilote rapide et talentueux," ajoute Coulthard. "En tant que personne il est calme et réservé mais il doit penser uniquement à ses courses, voir tout ce qui a pu le mener dans cette situation et, surtout, croire en lui."

"Il ne faut pas oublier qu’il a non plus face à lui l’un des meilleurs pilotes au monde."