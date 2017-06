Valtteri Bottas a rejoint ceux qui pensent qu’il faut laisser plus de temps à Lance Stroll, débutant en Formule 1 cette année, pour prouver qu’il mérite bien sa place dans la catégorie reine.

L’ancien pilote Williams, parti chez Mercedes pendant l’intersaison pour remplacer Nico Rosberg, aurait dû faire équipe avec le Québécois si le champion du monde en titre n’avait pas décidé de prendre une retraite surprise.

"Ce n’est jamais facile pour un pilote d’accéder à la F1," confie Bottas au Journal de Montréal. "Et dans son cas, c’est encore pire. Il n’a que 18 ans et les voitures sont beaucoup plus performantes. Disons qu’il n’a pas choisi la bonne année pour faire ses débuts."

"Ce n’est jamais facile pour une recrue d’affronter de grands pilotes, les meilleurs du monde, qui ont beaucoup d’expérience. Il faut lui laisser du temps et être patient avant de porter un jugement à son égard."

Pour le Finlandais, Stroll dispose des gens nécessaires dans son entourage pour progresser et arriver au niveau demandé.

"Je connais bien l’environnement chez Williams. Il est bien encadré et ses dirigeants ont l’habitude de faciliter le travail des jeunes pilotes. Je suis passé par là."