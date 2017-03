Un ton en dessous de Lewis Hamilton tout le week-end, Valtteri Bottas a sauvé sa performance lors de son relais en pneus tendres, puisqu’il a réussi à revenir à 1.2s de l’Anglais et terminer troisième.

"C’était ma première course avec l’équipe et je veux remercier tout le monde car j’ai été très bien accueilli et tout le monde a travaillé très dur pour être prêt pour cette course" se félicite Bottas. "Tout s’est bien déroulé mais les rouges ont été plus rapides et cela signifie que nous devons travailler encore plus dur et nous sommes prêts, je suis prêt pour cela".

Le Finlandais peut être satisfait de ses débuts, même s’il accuse un retard certain sur son champion du monde d’équipier : "Ce n’est que le début, je commence avec un podium et je ne peux que progresser, donc j’ai hâte de voir comment se dérouleront les prochaines courses".

Plus d’informations et de réactions à venir sur cette page...