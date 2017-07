Comme son compatriote, Mika Salo, Valtteri Bottas pense également que Mercedes ne peut pas aborder ce Grand Prix de Hongrie avec autant de confiance que les dernières pistes, plus rapides.

La Ferrari SF70H a en effet démontré être plus performante sur les circuits lents et sinueux, et, de manière générale, dans les virages à basse à vitesse, des circuits plus rapides.

Un avantage certain, sur le papier en tout cas, selon le Finlandais.

"Sotchi, Monaco et Bakou ont démontré que la Ferrari était à l’aise dans ces conditions," explique Bottas.

"Nous ne pouvons donc pas aborder le roulage vendredi en se disant que nous serons plus rapides à la suite des dernières courses, qui ont bien tourné pour nous. Nous ne voulons pas le faire, nous voulons aborder la Hongrie en nous disant que nous avons des progrès à faire sur la voiture à basse vitesse."

"Le Hungaroring est très spécifique, il n’a rien à voir avec les deux dernières courses, très rapides. Bakou était un peu spécial, il y a un mélange des deux. Mais la Hongrie, c’est vraiment plus lent."

"En plus, il fait très chaud et parfois cela nous joue des tours avec les pneus. Donc nous ne pouvons pas aborder cette course avec un maximum de confiance. Nous devons améliorer notre voiture et notre exploitation des pneus dans ces conditions. Nous allons le faire, comme lors du reste de la saison. Est-ce que cela sera suffisant pour battre Ferrari ? Je ne le sais pas."