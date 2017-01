A l´instar de ses compatriotes Mika Häkkinen et Kimi Räikkönen, Valterri Bottas est quelqu´un de très discret, faisant preuve de beaucoup de calme.

Alors que la Formule 1 est un monde de représentation, le Finlandais tient à rester fidèle à lui-même, même s´il est aujourd´hui propulsé sur le devant de la scène en devenant pilote pour Mercedes, l´équipe championne du monde en titre.

« Je suis ainsi, que ce soit dans le garage d´une équipe ou à la maison. Je n´ai pas besoin de faire du cinéma et de prétendre être une autre personne. Bien sûr, on enclenche dans sa tête une sorte d´interrupteur, lorsqu´on met son casque et qu´on monte dans la voiture. A ce moment-là, je suis un peu différent qu´en dehors de la piste. Mais quand il s´agit de ma manière d´être avec les gens, je suis toujours la même personne. »

Maintenant qu´il est titulaire dans une équipe de pointe, Bottas imagine qu´un face à face avec son compatriote Kimi Räikkönen pourrait éveiller l´intérêt des fans.

« Je pense que pour les Finlandais, cela va être très attirant de suivre la F1 cette année. Nous avons deux pilotes qui vont se battre pour de très bons résultats. Moi chez Mercedes, Kimi chez Ferrari – ce sont deux équipes de pointe. Je pense que tous s´en réjouissent à l´avance – du moins je l´espère. Jusqu´à présent, j´ai toujours eu beaucoup de soutien de la part des fans finlandais, et je voudrais les remercier. »

Et comme Kimi Räikkönen, Bottas est de ceux qui préfèrent les anciens tracés.

« Je suis un grand fan des courses traditionnelles. Je pense que les Formule 1 sont faites pour des circuits comme Suzuka ou Spa-Francorchamps. Si je devais choisir un seul d´entre eux, ce serait Suzuka. C´est vraiment une piste taillée pour la grande vitesse. »