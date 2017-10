Etant pénalisé de cinq places sur la grille de départ de Suzuka pour un changement de boîte de vitesses, Valtteri Bottas avait pour objectif de signer le meilleur chrono possible afin d’atténuer son handicap. Il n’a pas signé le meilleur temps – c’est son équipier qui a eu cet honneur – mais en prenant la deuxième place, il a fait ce qu’il fallait.

Et chez Mercedes, on a d’ores et déjà pensé à sa stratégie en course puisque c’est avec des pneus tendres qu’il a participé à la Q2 et c’est donc avec ces pneus qu’il prendra le départ demain, ce qui lui permettra de faire un premier relais plus long par rapport à ceux qui seront sur la grille en gommes super tendres.

"J’ai donné du travail aux gars de l’équipe après mon accident de ce matin et ils ont vraiment fait du bon travail en réparant ma voiture. Ma voiture fonctionnait à la perfection en qualification et je les remercie pour ça," commente Valtteri Bottas.

"Ce week-end ne s’est pas passé sans mal pour moi jusqu’à présent. J’ai utilisé les pneus tendres en Q2 et cela a un peu perturbé mon rythme je pense. Mon dernier tour n’a pas été parfait."

Valtteri Bottas va prendre le départ devant Kimi Raikkonen qui a eu aussi droit à une pénalité.

"C’est bon de partir devant lui, car je pense que lui aussi a mis des pneus tendres en Q2 et nous aurons donc plus ou moins la même stratégie. La course sera longue demain. J’aurais aimé conserver ma deuxième place derrière Lewis, cela aurait été une très bonne chose pour l’équipe, mais c’est comme ça, c’est la vie," ajoute le Finlandais.