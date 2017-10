Même s’il a un tempérament plutôt réservé, comme son compatriote Kimi Raikkonen, Valtteri Bottas admet qu’il apprécie la direction donnée à la Formule 1 par Liberty Media, propriétaire du sport depuis le début de l’année.

Pour le pilote Mercedes, il faut faire de la F1 un spectacle digne d’intérêt pour les fans. Et l’initiative prise aux USA de présenter les pilotes sur la grille de départ était bonne selon lui.

"Cela va peut-être vous surprendre mais j’ai apprécié ce qui a été fait avant le départ de la course à Austin," commente Bottas à Mexico.

"Bien entendu, c’est encore une chose de plus à faire pour nous, les pilotes, avant la course. Nous sommes encore plus occupés que d’habitude. Nous avons moins de temps pour nous concentrer sur notre performance, pour discuter avec les ingénieurs. Mais c’est la même chose pour tout le monde, et si les fans ont apprécié alors c’est une bonne chose."

"De manière générale, j’apprécie beaucoup la direction que Liberty Media donne à la Formule 1 maintenant. C’est un peu plus relax !"