A l’occasion de la journée médias ce jeudi à Silverstone, Valtteri Bottas a confirmé ce qu’il avait déjà avoué à l’issue du Grand Prix d’Autriche : il a bel et bien fait un pari osé pour deviner le moment de l’extinction des feux rouges. Un pari jugé régulier par la FIA, qui ne l’a pas pénalisé pour départ volé.

« Pour avoir un départ comme cela, vous devez un peu parier. Si vous voulez bouger en même temps que l’extinction des feux rouges, vous avez définitivement besoin de prendre un peu plus de risques, et de ne pas prendre trop de précautions. Tout le monde est bien entendu libre d’essayer et d’avoir une idée, de deviner quand les lumières s’éteignent. »

Sebastian Vettel et Daniel Ricciardo, après la course, avaient déjà avancé que la réaction de Valtteri Bottas n’était pas naturelle et que ces fameux 201 millièmes de temps de réaction étaient davantage dus à un pari tactique. Le pilote Red Bull précisait toutefois qu’il était d’accord avec l’attitude du Finlandais, tant que cela ne nuisait pas à la sécurité.

Mais même dans ce cas-là, un autre pilote du paddock, Romain Grosjean, précise « ne pas faire de paris en temps normal ».

« Je dois y penser davantage, mais normalement, je réagis simplement aux feux » a confié le pilote Haas.