La lutte fait rage entre Mercedes et Ferrari en tête des deux championnats et si la course au développement semble revêtir cette saison une importance toute particulière, la fiabilité devrait peser dans la balance en fin de saison. Les Ferrari seront certainement contraintes d’utiliser des éléments moteur hors des quotas, ce qui amènera plusieurs places de pénalité.

Les deux Mercedes ont été les premières à subir de telles pénalités suite à des changements de boîte de vitesses, avec cinq places pour chacun des deux pilotes, mais la Scuderia pourrait être plus durement touchée et le championnat influencé par des éléments qui ne sont pas du fait des pilotes.

"Ce sont les règles et nous devons tous faire la saison avec un certain nombre d’éléments mécaniques" explique Valtteri Bottas. "Si l’équipe est trop optimiste, il y aura besoin de changer certaines pièces plus souvent et d’en payer le prix. Il est vrai que la pénalité affecte le pilote autant que l’équipe et les deux perdent potentiellement des points".

"Je n’ai jamais franchement pensé à cela car pour moi, c’est comme ça. Il est vrai que c’est une bonne question car les pilotes sont pénalisés et cette année, ça pourrait jouer sur le championnat. Mais ce sont les règles et elles concernent tout le monde, donc ça me va".

Bottas ne veut donc pas sacrifier la performance sur l’autel de la fiabilité et bien qu’il se soit montré satisfait de l’accueil que sa nouvelle équipe lui a réservé, il assure qu’il est capable de faire encore mieux que les deux pole positions et que les deux victoires signées lors de la première moitié de saison.

"Je me sens totalement à ma place. Je ne peux pas dire que je manque de performance car je suis nouveau dans l’équipe. Je sens que je fais partie de l’équipe, tout le monde m’a aidé à me mettre dans le rythme et je ne peux pas dire qu’il manque quoi que ce soit. Lewis est dans l’équipe depuis plusieurs années et je sais, pour avoir vécu la même chose chez Williams, que c’est un avantage".

"J’en suis arrivé à un niveau où je sens que je peux me montrer à mon meilleur niveau et que nous pouvons continuer à travailler en regardant vers l’avenir et en se disant qu’il y a encore mieux à faire, mais je me sens déjà bien dans l’équipe" conclut le Finlandais.