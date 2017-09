Mercedes pourrait prochainement appliquer des consignes d’équipe en vue de favoriser Lewis Hamilton dans la course au titre pilotes, comme l’a annoncé Niki Lauda. De facto, cela reviendrait à placer Valtteri Bottas dans une situation de pilote numéro 2.

Le Finlandais croit pourtant toujours en ses chances cette saison – on ne sait jamais, un abandon et la course au titre peut être relancée pour lui (Bottas pointe à 41 points de Sebastian Vettel actuellement).

« Je prends les courses les unes après les autres et cela dépend de la situation. Je pense toujours que l’écart entre Lewis et moi n’est pas gigantesque » confie Valtteri Bottas.

Bottas ne dit pas non aux consignes d’équipe, mais son « oui » est davantage un oui sous conditions.

« Il reste encore huit courses, cela signifie que l’on peut encore marquer 200 points au moins par pilote. Je pense que c’est encore un peu trop tôt dans la saison. »

« J’espère que je ne devrai pas y penser, mais si ce genre de choses arrive [des consignes de course], alors… ça reste entre mes mains. Si je performe bien, si je me qualifie bien, si mon rythme de course est bon, alors tout est OK. Mais si, pour une raison ou une autre, je suis derrière Lewis plus tard dans la saison, alors, je serais prêt à aider l’équipe pour le titre. »

« Mais je ne veux pas y penser dès à présent. Je veux simplement me concentrer sur ce week-end et je dois simplement performer. »

L’ancien pilote Williams a sûrement grillé un joker dimanche dernier en Belgique, où il a fini à une peu probante 5e place tandis que son coéquipier l’emportait.

« Définitivement, c’était un week-end maussade, pas celui que j’espérais après une bonne série depuis quelques courses… Mais cette course à Spa était mauvaise. Nous n’avons trouvé aucun problème sur la voiture par exemple, donc pourquoi étais-je si lent durant le week-end ? Je n’en ai aucune idée. Nous n’avons pas de réponse à apporter sur ce sujet. »

« Nous avons eu quelques réunions avec l’équipe, cette semaine. Il y a encore un point d’interrogation concernant Spa, mais c’est totalement derrière nous maintenant. Maintenant, nous commençons un nouveau week-end. »