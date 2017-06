Valtteri Bottas, l’équipier de Lewis Hamilton chez Mercedes, semble souffrir un peu moins des problèmes d’exploitation des pneus Pirelli sur la W08.

Le Finlandais s’en est ainsi bien mieux sorti à Sotchi et à Monaco, les deux circuits qui ont posé le plus de difficulté à Mercedes.

Mais Bottas reconnait que ce n’est pas facile de piloter sa monoplace dans ces conditions et tente une explication.

"Nous avons, à la base, un problème pour bien équilibrer la voiture dans les virages lents ou très lents, comme à Monaco. Nous souffrons d’un problème de stabilité à l’arrière et, quand le train arrière n’est pas stable, vous ne pouvez pas passer toute l’énergie possible au train avant non plus. Le train avant ne bouge pas et reste sur sa ligne, il n’est donc pas à la limite," dit-il.

"Quand nous arrivons à stabiliser l’arrière, pour attaquer comme nous le voulons, alors nous trouvons la limite du train avant avec du sous-virage. Cela met un peu plus de température dans les pneus et le cercle redevient vertueux."

"Dans ce cas vous pouvez passer de plus en plus vite dans les virages, vous gagnez de l’énergie à utiliser dans les pneus avec les températures qui croissent."

Mercedes doit donc travailler sur l’arrière.

"Il faut travailler sur le grip mécanique et les appuis, afin d’avoir plus d’adhérence et une meilleure motricité. C’est ce qui nous permettra de stabiliser le train arrière. C’est ce que réussit Ferrari, ils semblent toujours réussir à faire fonctionner leurs train avant et arrière en harmonie."

"Pour nous, ce n’est pas vraiment le cas. Ils ne sont jamais ensemble dans la même fenêtre de fonctionnement des pneus. Ferrari fait du meilleur travail que nous, pour le moment."